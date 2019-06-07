Предотвратили «Колумбайн»? В Тюмени студент угрожал сокурсникам расправой

Тюмень, , 17:04 — REGNUM В Тюмени полицейские задержали 21-летнего студента, угрожавшего сокурсникам расправой в личной переписке в мессенджере. Из Тюменского университета он был отчислен 5 июня за нерегулярное посещение лекций и академическую неуспеваемость, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Студент перевёлся в Тюменский госуниверситет из Тюменского индустриального университета полтора месяца назад. За короткий срок друзей на курсе не обрёл, мало того, в переписке с соучениками угрожал «вендеттой для всех», присылал аудио с щелчками оружейного затвора, сообщая, что их ждёт «пистолет-пулемет MP-40».

Студенты обратились в службу безопасности Тюменского госуниверситета. И своевременно, так как сотрудники правоохранительных органов дома у молодого человека при обыске обнаружили патроны.

«В отношении данного лица органами дознания возбуждено уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В Тюменском государственном университете после его задержания ввели усиленный режим безопасности.

Напомним, в 2018 году по России прошла волна подросткового насилия в учебных заведениях. Самой громкой стала октябрьская трагедия в Керчи, когда студент 4-го курса политехнического колледжа взорвал в учебном заведении бомбу, стрелял по студентам и в итоге покончил с собой — пострадал 21 человек.

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