Пятница, 7 Июня 2019 года
15:52:42 МСК

Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР

Происшествия

Еще семеро пострадали

Донецк, 7 июня 2019, 15:44 — REGNUM  В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, 6 июня 30 боевиков нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали подразделения ДНР на горловском направлении.

«Атака была отбита, противник был вынужден позорно бежать», — заявил Безсонов, добавив, что двое боевиков погибли, еще девять пострадали.

Читайте также: СКР возбудил новые дела после обстрелов ВСУ мирных жителей Донбасса

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 июня украинские силовики обстреляли окраины Горловки из 122-мм гаубиц, пострадали два дома, без электричества остались около 3,4 тыс. жителей северных окраин Горловки.

Отметим, за сутки 6 июня боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 271 единицу боеприпасов.

Читайте также: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 19 раз — СЦКК ДНР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить