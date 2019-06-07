Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР

Донецк, , 15:44 — REGNUM В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, 6 июня 30 боевиков нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали подразделения ДНР на горловском направлении.

«Атака была отбита, противник был вынужден позорно бежать», — заявил Безсонов, добавив, что двое боевиков погибли, еще девять пострадали.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 июня украинские силовики обстреляли окраины Горловки из 122-мм гаубиц, пострадали два дома, без электричества остались около 3,4 тыс. жителей северных окраин Горловки.

Отметим, за сутки 6 июня боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 271 единицу боеприпасов.

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