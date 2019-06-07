Коллектив «Тольяттихимбанка» обратился к президенту РФ

Тольятти, Самарская область, , 15:42 — REGNUM «Мы знаем Александра Евгеньевича как профессионального руководителя, обладающего огромным опытом в банковской сфере. За многие годы руководства банком он заслужил уважение не только своих подчиненных, но и коллег по отрасли, руководителей организаций-партнеров, представителей регуляторов, администрации Самарской области. Неоднократно был награжден грамотами Самарской Губернской Думы», — отмечается в обращении.

«Мы считаем, что прозвучавшие обвинения ни в коем случае не могут быть выдвинуты в отношении Александра Попова — это человек высокой честности, активно участвующий в развитии своего банка, отрасли и региона», — настаивает коллектив.

«Единственное объяснение, приходящее на ум, — Александр Евгеньевич стал фактически заложником ситуации, происходящей вокруг предприятия «Тольяттиазот», которое является одним из ключевых клиентов АО «Тольятихимбанк» и которое не первый год находится в корпоративном конфликте со своими миноритарными акционерами», — говорится в обращении.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Буквально на днях СМИ сообщали, что Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил в Ваш адрес доклад, в котором отметил, что активизировалась практика дополнительного вменения статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» по уголовным делам об экономических преступлениях, когда признаки сообщества обусловлены обычной деятельностью организации. Очевидно, что именно такая ситуация имеет место в деле Александра Попова. Вслед за бизнес-омбудсменом мы просим Вас обратить внимание на подобную практику правоприменения, дать поручение внести соответствующие изменения и ограничения в законодательство», — отмечается в публикации, размещенной в «Ведомостях».

«Мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, как гаранту соблюдения Закона в Российской Федерации. Обратите внимание на ситуацию, происходящую в Тольятти. Просим Вас не дать развиться несправедливости в отношении председателя Правления АО «Тольяттихимбанк» Александра Попова. Очень просим Вас использовать Ваши полномочия, чтобы обеспечить справедливое и честное разбирательство», — говорится в обращении.