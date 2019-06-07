Собянин обратился к начальнику ГУ МВД по делу журналиста Голунова

Москва, , 15:33 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова взять под контроль дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает 7 июня его издание со ссылкой на информацию пресс-секретаря главы столицы.

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Голунова задержали 6 июня, мужчину подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба ГУ МВД опубликовала фотографии, на которых изображены пластиковые пакеты с белым порошком, посуда и некий аппарат, а также инструкции с дозировкой. Снимки сделаны при обыске.

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В полиции сообщили, что у 36-летнего мужчины нашли пять свертков с порошком, в которых было около четырёх граммов наркотического вещества метилэфедрона.

В издании связывают задержание журналиста с его профессиональной деятельностью.