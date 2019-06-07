Пятница, 7 Июня 2019 года
15:21:39 МСК

В США задержали мужчину по подозрению в подготовке взрыва

Происшествия

В скором времени ему будут предъявлены обвинения

Нью-Йорк, США, 7 июня 2019, 15:21 — REGNUM  В американском городе Нью-Йорк полицейские задержали мужчину, который планировал взрыв в центральной части Манхэттена, передает телеканал CBS.

Отмечается, что задержанный покупал взрывчатые вещества, которые планировал использовать для взрыва на главной площади города — Таймс-сквер. Правоохранители задержали мужчину во время покупки оружия. В скором времени ему будут предъявлены обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в США задержали троих подростков, которые подозреваются в сговоре к подготовке взрыва в одной из школ штата Нью-Йорк. В квартире одного из 16-летних учеников была обнаружена книга, где подробно описывалось, как самостоятельно изготовить бомбу.

Читайте также: Трёх подростков в США задержали по подозрению в подготовке подрыва школы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить