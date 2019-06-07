В США задержали мужчину по подозрению в подготовке взрыва

Нью-Йорк, США, , 15:21 — REGNUM В американском городе Нью-Йорк полицейские задержали мужчину, который планировал взрыв в центральной части Манхэттена, передает телеканал CBS.

Отмечается, что задержанный покупал взрывчатые вещества, которые планировал использовать для взрыва на главной площади города — Таймс-сквер. Правоохранители задержали мужчину во время покупки оружия. В скором времени ему будут предъявлены обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в США задержали троих подростков, которые подозреваются в сговоре к подготовке взрыва в одной из школ штата Нью-Йорк. В квартире одного из 16-летних учеников была обнаружена книга, где подробно описывалось, как самостоятельно изготовить бомбу.

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