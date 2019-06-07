В калужской деревне произошёл смертельный пожар

Калуга, , 15:11 — REGNUM В Калужской области следователи выясняют причину пожара и гибели человека. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь Сухиничского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Калужской области Адриан Суконкин, трагедия произошла в деревне Уколово.

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Накануне днём, 6 июня, в населённом пункте загорелся одноэтажный деревянный дом, в котором проживал 63-летний мужчина. В результате пожара он погиб.

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Его тело было обнаружено после тушения возгорания. Следователи провели осмотр места происшествия, назначено судебно-медицинское исследование. Все обстоятельства произошедшего и причина пожара устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 88-летний мужчина погиб на пожаре в городе Медынь Калужской области в апреле 2019 года. По предварительным данным, возгорание в доме произошло от топившейся печи. Пожар перекинулся на соседний дом, жители которого не пострадали.