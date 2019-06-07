Пятница, 7 Июня 2019 года
15:15:13 МСК

В калужской деревне произошёл смертельный пожар

Происшествия

Причины возгорания устанавливаются

В калужской деревне произошёл смертельный пожар
mrNilssen
Огонь

Калуга, 7 июня 2019, 15:11 — REGNUM  В Калужской области следователи выясняют причину пожара и гибели человека. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь Сухиничского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Калужской области Адриан Суконкин, трагедия произошла в деревне Уколово.

Читайте также: В калужской Медыни пенсионер сгорел на пожаре вместе с домом

Накануне днём, 6 июня, в населённом пункте загорелся одноэтажный деревянный дом, в котором проживал 63-летний мужчина. В результате пожара он погиб.

Также по теме: В Калужской области выясняют обстоятельства гибели трёх человек при пожарах

Его тело было обнаружено после тушения возгорания. Следователи провели осмотр места происшествия, назначено судебно-медицинское исследование. Все обстоятельства произошедшего и причина пожара устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 88-летний мужчина погиб на пожаре в городе Медынь Калужской области в апреле 2019 года. По предварительным данным, возгорание в доме произошло от топившейся печи. Пожар перекинулся на соседний дом, жители которого не пострадали.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить