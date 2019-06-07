Депутат Госдумы просит Чайку проверить нарушения при задержании Голунова

Москва, , 15:06 — REGNUM Депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) просит генпрокурора Юрия Чайку провести проверку по информации о задержании журналиста Ивана Голунова. Соответствующий депутатский запрос Шаргунов направил на имя генерального прокурор, фотографию документа парламентарий разместил в соцсети Facebook.

«По сообщениям СМИ, Голунов после его задержания был избит, сотрудниками полиции не были взяты смывы с рук Голунова, процессуальные действия в отношении Голунова производились в отсутствие адвоката», — говорится в обращении.

Парламентарий просит генпрокуратуру «провести поверку по информации о задержании журналиста и в случае выявления нарушений законодательства принять необходимые меры прокурорского реагирования».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вместе с тем в МВД отрицают, что применили силу к журналисту и утверждают, что при личном досмотре у Голунова якобы были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом, а при обыске дома — еще три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы.

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