В Самарской области в ДТП с участием автокрана погибли три человека

Самара, , 15:03 — REGNUM В Самарской области произошла авария с участием легкового автомобиля Lada Largrus и автокрана КамАЗ. По данным регионального управления МВД, трое пассажиров легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте, четверо — госпитализированы.

По предварительным данным, столкновение произошло утром на 1028 км трассы М-5 «Урал». Водитель Lada не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автокраном, сообщает ИА «Свободные новости».

Состояние пострадавших медиками оценивается как тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в Москве на Варшавском шоссе автокран столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

В результате столкновения автокрана с двумя «легковушками» погиб один человек, еще двое получили травмы.

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