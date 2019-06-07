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В Алтайском крае полиция прокомментировала задержание сотрудника

Происшествия

Проводится служебная проверка

Барнаул, 7 июня 2019, 15:00 — REGNUM  В отношении сотрудника УМВД России по городу Барнаулу, против которого следствие возбудило уголовное дело о получении взятки, назначена служебная проверка.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, полицейского (начальника одного из подразделений экономической безопасности и противодействию коррупции) 6 июня задержали сотрудники регионального УФСБ.

В связи с этим начальник ГУ МВД по краю назначил служебную проверку.

«В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения», — подчеркнули в пресс-службе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 7 июня стало известно, что в Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Барнаулу. По данным регионального СУ СКР, полицейский обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, 6 июня в Барнауле полицейский получил 700 тысяч рублей от представителя двух ООО — часть взятки за его незаконные действия в пользу этих юрлиц. Сразу после этого его задержали сотрудники УФСБ.

Читайте ранее в этом сюжете: Высокопоставленный полицейский задержан в Барнауле: получил взятку

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