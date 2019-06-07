В Курганской области гражданин Украины осуждён за убийство страховщицы

Курган, , 14:51 — REGNUM В Курганской области гражданин Украины приговорён к 19 годам лишения свободы за убийство на основании вердикта суда присяжных заседателей. Преступление было совершено в декабре 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

Установлено, что днём 24 декабря 2017 года осужденный, находясь на одной из улиц села Красный Уралец Юргамышского района Курганской области, совершил разбойное нападение на страхового агента. Осуждённый нанёс пожилой женщине множественные удары твёрдым тупым предметом в область головы и тела. Затем взял у потерпевшей провод от зарядного устройства для мобильного телефона и задушил её. Осуждённый похитил у убитой золотые украшения и 43 тыс. рублей, переданных застрахованными лицами.

Тело убитой злоумышленник на санках перевёз в безлюдное место, где присыпал снегом.

Доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения вердикта в отношении 41-летнего гражданина Украины. Он был признан виновным по п."з» ч.2 ст.105, п."в» ч.4 ст.162 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем»). Осуждённому назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Кроме того, с него судом взыскано более двух миллионов рублей в счёт компенсации морального и материального вреда.

Приговор в законную силу пока не вступил.