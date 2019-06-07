Пятница, 7 Июня 2019 года
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При взрыве шведском Линчёпинге пострадали 25 человек

Происшествия

Ударная волна вынесла оконные рамы и повредила балконы

Линчёпинг, Швеция, 7 июня 2019, 14:45 — REGNUM  Мощный взрыв, выбивший стекла в ближайших домах, произошел в городе Линчёпинге на юге Швеции. Пострадали 25 человек, сообщает 7 июня издание Expressen со ссылкой экстренные службы.

Взрыв произошел утром в центральной части города возле многоквартирного жилого дома. Снимки с места происшествия опубликованы в соцсетях, на них видны выбитые ударной волной оконные рамы и поврежденные балконы.

Ближайшие улицы оцеплены полицией. Причина взрыва устанавливается. Версию о взрыве бытового газа опровергли в компании Stångåstaden, которая владеет наиболее пострадавшим зданием. Дом не газифицирован, уточнили в компании.

https://twitter.com/Cykel_blyat/status/1136905182107844608

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле мощный взрыв случился в одном из ювелирных магазинов в городе Норрчёпинге на северо-востоке Швеции. Пострадавших не было.

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