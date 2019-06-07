Арест главы «Тольяттихимбанка» — кто в ответе за чужое имущество?

Тольятти, Самарская область, , 14:48 — REGNUM Больше 55% российских бизнесменов не доверяют судебной системе, почти две трети предпринимателей считают ее необъективной. Кроме того, 70% считают ведение бизнеса небезопасным. Такие данные опросов, проведенных Федеральной службой охраны об отношении предпринимателей к судам озвучил в своем выступлении на сессии Петербургского международного экономического форума глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

В качестве примера Кудрин вспомнил о рейдерском захвате в романе Александра Пушкина «Дубровский»: «У этого есть последствия, появляется бунтовщик, не согласный с общими правилами, — рассказал Алексей Кудрин. — Должен сказать, что это давно было, но у нас иногда встречаются похожие ситуации сейчас».

Так 6 июня в эфире «Эха Москвы» адвокат Олег Кононенко поговорил с журналистом об аресте предправления «Тольяттихимбанка» Александра Попова. Ему было предъявлено сразу несколько обвинений: в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, в двух преступлениях, связанных с незаконным отчуждением имущества, принадлежащего компании «Тольяттиазот» и еще в двух преступлениях — уклонении от уплаты налогов компаний «Родничок» и «Контаз».

По словам адвоката, странность и запутанность уголовного дела состоят в том, что реальной связи между «Тольяттихимбанком», которым руководит Александр Попов и «Тольяттиазотом» практически нет: «Ни Попов Александр Евгеньевич, ни «Тольяттихимбанк» никогда не являлись не акционерами, не входили в органы управления компании «Тольяттиазот», не принимали никаких решений, направленных на отчуждение имущества…».

«По моему мнению, одна претензия у следствия, что в «Тольяттихимбанке» был открыт расчетный счет компании «Тольяттиазот». Как и компании, которые уклонялись от уплаты налогов, «Родничок» и «Контаз», — подчеркнул Олег Кононенко в беседе с журналистом радио «Эхо Москвы».

Обвинение в незаконном отчуждении конкретного имущества в данном случае выглядит совсем искусственно, уверен адвокат. Если забыть, что «Тольяттихимбанк» является номинальным держателем и депозитарием крупного пакета акций ПАО «ТОАЗ». И тогда получается, что глава «Тольяттихимбанка» Александр Попов — невольный заложник ситуации вокруг предприятия, которое уже не первый год сотрясает конфликт акционеров.

По мнению защиты, «на примере данного ареста правоохранительные органы показывают серьезность своих намерений и используют обвинение по статье 210 «Создание преступного сообщества», чтобы иметь возможность избрать меру пресечения в связи с тяжестью предъявленного обвинения и продлить период следствия на совсем неопределённый срок».

«По остальным преступлениям, которые предусмотрены частью 4 ст. 159, частью 2 ст 199, «Неуплата налогов» уже истекли десятилетние сроки давности по привлечению к уголовной ответственности. При таких обстоятельствах, если бы вменялись только данные преступления, ни один суд бы не избрал такую строгую меру пресечения, как заключение под стражу. А в связи с тем, что было возбуждено в мае уголовное дело, в том числе и по ст. 210, как раз усилило позицию следствия и позволило заключить Попова под стражу и продолжить следствие еще достаточно долгое время», — рассказал Олег Кононенко.

Александра Попова арестовали 31 мая, в данный момент он находится в изоляторе временного содержания и ожидает перевода в следственный изолятор. В знак протеста против обвинений в свой адрес, которые он считает необоснованными, Попов уже 7 дней не принимает пищу. Ожидается, что в заключении глава «Тольяттихимбанка» проведет два месяца — до 31 июля 2019 года. Эксперты опасаются, что в скором времени разрешения этой истории не предвидится. Защита Александра Попова настроена чуть более оптимистично и надеется на законность предстоящего расследования дел: «С нашей стороны будут собраны доказательства, которые опровергают позицию следствия. Будем надеяться, что органами предварительного следствия данные аргументы будут оценены по закону. И следствием будет принято решение по изменению меры пресечения. И прекращение в отношении Попова уголовного дела», — подчеркнул Олег Кононенко. Очевидно, на это же надеется и коллектив банка, опубликовавший сегодня открытое письмо на имя президента РФ.

Истории обвинениями бизнесменов в создании преступного сообщества и последующими арестами в последнее время становятся предметом общественного обсуждения. Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов и другие эксперты и представители юридического сообщества неоднократно поднимали вопрос о порочной практике правоохранительных органов, заявляя о необходимости в изменении законодательства. Эксперты уверены, что необходима четкая градация между гражданско-правовыми и уголовно-правовыми деяниями, — чтобы можно было четко разделить, например, мошенничество и неисполнение обязательств в гражданско-правовой сфере. Ведь, если каждый председатель правления банка будет перед следствием отвечать за сотни тысяч нарушений юрлиц, у которых открыты счета в банке, то у нас ни одного председателя правления банка на свободе не останется.