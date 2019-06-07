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Пакеты с порошком: МВД опубликовало снимки из квартиры журналиста «Медузы»

Происшествия

Возбуждено уголовное дело о попытке сбыта наркотиков

Москва, 7 июня 2019, 14:05 — REGNUM  Пакеты и сверток с порошкообразным веществом, а также весы найдены при обыске в квартире корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного на Цветном бульваре по подозрению в сбыте наркотиков, — сделанные при обыске снимки опубликованы 7 июня пресс-службой ГУ МВД России по Москве.

На фотографиях изображены пластиковые пакеты с белым порошком, посуда и некий аппарат, а также инструкции с дозировкой.

«По месту проживания задержанного полицейскими были также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при задержании у 36-летнего мужчины нашли пять свертков с порошком. В них оказалось около четырех граммов наркотического вещества метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело о попытке сбыта наркотиков. С задержанным проводят следственные действия в присутствии адвоката.

В полиции опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что журналист был избит при задержании.

Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня, в его рюкзаке нашли наркотики. Руководители сетевого издания заявили, что журналиста преследуют за профессиональную деятельность.

Читайте ранее в этом сюжете: Корреспондента «Медузы» задержали с партией наркотиков

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