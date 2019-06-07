Вице-мэр Якутска задержан по подозрению в получении взятки

Якутск, , 13:52 — REGNUM В отношении заместителя главы по развитию территории Якутска Василия Гоголева возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного комитета региона.

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По данным следствия, взяткой стали квартиры, полученные заместителем главы города за выдачу строительной компании разрешения увеличить этажность дома на три этажа до 16-ти. Стоимость недвижимости размером 1 491 кв.м., которую принял за эту услугу вице-мэр, оценивается в 114 млн рублей.

«Денежные средства получены заместителем главы через двух посредников в пользу коммерческого предприятия, занимающегося строительством в городе Якутске, владельцем и учредителем которого являлся сам подозреваемый до 2018 года — до назначения на данную муниципальную должность», — поясняет следственный комитет.

Вместе с Василием Гоголевым задержаны посредники, помогавшие осуществить незаконную сделку. Следствие продолжается.

Комментируя в соцсетях возбуждение уголовного дела в отношении заместителя главы города, жители Якутска называют изначально странным назначение бизнесмена-строителя на должность вице-мэра по развитию территорий: «Разве это не конфликт интересов?».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в кабинете другого вице-мэра, Владимира Фёдорова, проводились обыски. Сотрудники правоохранительных органов 13 мая изъяли оттуда сейф.

«У нас провели обыски практически везде, где можно было, изъятий никаких не произошло, начиная с нашей квартиры и заканчивая штабом, где у нас располагалась предвыборная кампания — в «Сахаэкспоцентре». Вот сейчас обыск проходит в моём кабинете. Не могу понять, с какой целью это делается», — комментировал обыски Владимир Фёдоров