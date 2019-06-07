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В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

Происшествия

Мать написала заявление

Лыткарино , Московская область, 7 июня 2019, 13:44 — REGNUM  В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда». Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней».

Издание приводит подробности происшествия, ссылаясь на слова подруги матери пострадавшей.

«С рождения у девочки были проблемы со здоровьем, но это была всего лишь легкая форма умственной отсталости. Жили они вдвоём с дочкой», — приводит СМИ слова собеседницы.

По её словам, преступник жил в соседнем доме и запугал девочку, воспользовавшись проблемами со здоровьем. Ребёнок ничего не рассказывал матери.

Сейчас девочка находится под наблюдением гинекологов. Рода должны состояться в сентябре. 6 июня мать написала заявление в правоохранительные органы. Официальной информации по происшествию пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно отчету полиции за 2018 год, каждый день в Германии совершаются около 40 изнасилований детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ежедневно в ФРГ жертвами изнасилований становятся около 40 детей — полиция

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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