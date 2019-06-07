Дело об убийстве бывшего спецназовца ГРУ: задержаны еще трое фигурантов

Москва, , 13:32 — REGNUM Следователи задержали еще троих фигурантов по уголовному делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщает 7 июня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

«Следствие установило и задержало … еще двоих подозреваемых в причастности к драке в Красногорском районе. Один сам явился в следственные органы», — сказал источник.

В настоящее время их роль и участие в убийстве устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, происшествие произошло 1 июня в подмосковном городе Красногорск. Бывший военнослужащий Никита Белянкин вмешался в драку, в ходе которой несколько человек избивали другого.

Один из участников конфликта нанес 24-летнему спецназовцу смертельные ножевые ранения. Ранее были задержаны пятеро подозреваемых.

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