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В Ярославской области в Волге и на берегу реки обнаружили мазутные пятна

Происшествия

По факту возможной экологической катастрофы проверки начали ярославское управление Росприроднадзора и Волжская природоохранная прокуратура

В Ярославской области в Волге и на берегу реки обнаружили мазутные пятна
Иллюстрация: Yarnews.net
Мазут в Волге

п.г.т. Некрасовское, Ярославская область, 7 июня 2019, 13:13 — REGNUM  В Ярославской области на реке Волга и на берегу обнаружены мазутные пятна. Об этом сообщает портал YarNews. Факт зафиксирован в Некрасовском муниципальном районе. На мазутные пятна наткнулись отдыхающие.

«Вся река и весь берег в мазуте, плавают сгустки данной субстанции, вонь дикая. С этим что — то надо делать, так как летом на этом месте отдыхают люди», — приводит портал слова очевидцев.

На месте возможной экологической катастрофы очевидцы сделали фотографии. О данной ситуации проинформированы в правительстве Ярославской области. Проверка по данному факту уже начата.

«Так как Волга находится в зоне федерального экологического надзора, материалы по фактам появления пятен мазута на водном объекте направлены для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующих мер в региональные управления Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры, — рассказал ИА REGNUM директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

Соответствующую жалобу в природоохранные структуры намерены отправить и авторы фотографий с мазутом.

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