В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,3

Джакарта, , 13:09 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в индонезийской провинции Северная Суматра, сообщает информационный портал Detik.

«Землетрясение произошло 7 июня в 09:59 по местному времени. Эпицентр находился в море в 7 км от деревни Лахиа на острове Ниас на глубине 23 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Индонезия располагается в районе сильного тектонического разлома, поэтому землетрясения в этой части земного шара, к сожалению, не редкость.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили о возникновении ливней, сильных порывов ветра и волн высотой до 2 метров вблизи индонезийского острова Бали.

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