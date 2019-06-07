МВД Украины подтвердило гибель в Донбассе двух боевиков «Азова»*

Киев, , 13:04 — REGNUM В результате ночного боестолкновения, возле населённого пункта Новолуганское в Донбассе погибли два боевика неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 7 июня в пресс-службе МВД Украины.

«На окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня мина калибра 122 мм попала в блиндаж. Во время обстрела погибли двое военнослужащих Национальной гвардии «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (в/ч 3057), ещё восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести», — сказано в сообщении.

Отметим, что на вооружении Народной милиции ДНР не стоят миномёты калибра 122 мм.

В пресс-службе неонацистского формирования рассказали, что погибли 28-летний Дмитрий Пругло и 23-летний Максим Олексюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР прокомментировал ночной инцидент, заявив, что Украина пытается переложить на ДНР вину за собственные преступления. Кроме того, ВСУ не до конца контролируют свои формирования, воюющие в Донбассе.

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