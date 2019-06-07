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В Германии на одной из стройплощадок обнаружена 250-килограммовая авиабомба

Происшествия

250-килограммовая бомба была обнаружена во время строительных работ

Ханау, Германия, 7 июня 2019, 13:01 — REGNUM  7 июня в семь часов утра около 5 тыс. жителей немецкого города Ханау (федеральная земля Гессен) были эвакуированы из своих домов для обезвреживания бомбы, пишет газета Hürriyet.

250-килограммовая авиационная бомба времен Второй мировой войны была обнаружена днем ранее на одной из стройплощадок. В радиусе 700 м от места обнаружения перекрыто движение транспорта, также закрыты четыре школы и два детских сада. Саперы начнут свою работу в 13 часов по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая бомба времен войны была обнаружена в немецком городе Галле неподалеку от центрального вокзала.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии закрыли один из вокзалов из-за бомбы времен Второй мировой войны

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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