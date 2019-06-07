Высокопоставленный полицейский задержан в Барнауле: получил взятку

Барнаул, , 12:50 — REGNUM В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по городу Барнаулу. Как сообщили ИА REGNUM 7 июня в краевом следственном управлении СКР, полицейский обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, 6 июня в столице края начальник отделения по рассмотрению заявлений и обращений граждан ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу получил 700 тысяч рублей от представителя двух обществ с ограниченной ответственностью. Это была часть взятки за его незаконные действия в пользу этих юрлиц. Взамен полицейский должен был способствовать принятию решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц организаций по факту мошенничества. Сразу после этого полицейского задержали с поличным сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске попал под следствие начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 МУ МВД России «Красноярское». Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов. По версии следствия, в марте 2019 года полицейский дал подчинённому указания внести в административный материал в отношении частного предпринимателя изменения, что позволило бы ему избежать дисциплинарной ответственности за допущенные при его составлении нарушения. В итоге предпринимателя привлекли к административной ответственности за правонарушение, которого не совершал. Также было установлено, что подозреваемый незаконно хранил у себя в гараже боеприпасы к нарезному боевому стрелковому оружию.

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