В Индонезии сгорели 87 домов из-за столкновений между жителями деревень

Кендари, Индонезия, , 12:41 — REGNUM Столкновения между жителями двух деревень в индонезийской провинции Юго-Восточный Сулавеси привели к пожару в 87 домах, сообщает информационный портал Detik.

«Один человек погиб и двое получили ранения в результате столкновения между молодыми жителями деревень Сампоабало и Гунунг Джая в провинции Юго-Восточный Сулавеси», — заявил начальник отдела по связям с общественностью региональной полиции Юго-Восточного Сулавеси Гарри Голденхардт.

Известно, что в результате инцидента 87 домов в деревне Гунунг Джая были сожжены, а 700 жителей деревни эвакуированы.

Со своей стороны, глава региональной полиции Юго-Восточного Сулавеси Бригджен Ириянто объявил, что виновные в поджогах будут задержаны.

«Я призываю людей сохранять спокойствие. С провокаторами и виновниками поджогов мы будем разбираться в соответствии с законом», — отметил глава полиции.

Жителям, которые потеряли свои дома, государство выплатит компенсацию.