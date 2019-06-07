Пятница, 7 Июня 2019 года
12:29:16 МСК

В Новой Зеландии во время полета пропал советский Як-52

Происшествия

По всей видимости, самолёт потерпел крушение

Веллингтон, 7 июня 2019, 12:29 — REGNUM  В Новой Зеландией во время планового полёта пропал с радаров раритетный Як-52. Об этом новозеландский информационный портал Stuff.

На борту самолёта находилось два человека; он совершал полет в окрестностях острова Южный Страдброук. Связь с наземными службами пропала через полчаса после вылета, а в назначенное время самолёт не вернулся в аэропорт Саутпорта, в связи с чем диспетчерская служба связалась с береговой охраной. Сейчас правоохранительные органы ведут поиски пропавших, но, по всей видимости, самолёт упал в море.

Примечательно, что полет выполнялся на советском самолете Як-52, который производится с 1979 года. Он часто используется в спортивном пилотаже. Благодаря его надёжности и невысокой стоимости, Як-52 довольно популярен в Новой Зеландии среди частных пилотов. Однако ранее не сообщалось о крушении в этих краях подобных самолётов.

До сих пор не известно, живы ли пассажиры пропавшего самолета.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить