В Новой Зеландии во время полета пропал советский Як-52

Веллингтон, , 12:29 — REGNUM В Новой Зеландией во время планового полёта пропал с радаров раритетный Як-52. Об этом новозеландский информационный портал Stuff.

На борту самолёта находилось два человека; он совершал полет в окрестностях острова Южный Страдброук. Связь с наземными службами пропала через полчаса после вылета, а в назначенное время самолёт не вернулся в аэропорт Саутпорта, в связи с чем диспетчерская служба связалась с береговой охраной. Сейчас правоохранительные органы ведут поиски пропавших, но, по всей видимости, самолёт упал в море.

Примечательно, что полет выполнялся на советском самолете Як-52, который производится с 1979 года. Он часто используется в спортивном пилотаже. Благодаря его надёжности и невысокой стоимости, Як-52 довольно популярен в Новой Зеландии среди частных пилотов. Однако ранее не сообщалось о крушении в этих краях подобных самолётов.

До сих пор не известно, живы ли пассажиры пропавшего самолета.