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Корреспондента «Медузы» задержали с партией наркотиков

Происшествия

Ивана Голунова подозревают в попытке сбыта запрещенных веществ

Москва, 7 июня 2019, 11:51 — REGNUM  Специальный корреспондент сетевого издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает 7 июня Русская служба ВВС.

Журналиста задержали в районе станции метро «Цветной бульвар», оперативники нашли в его рюкзаке свертки с наркотическим веществом. Другие свертки обнаружены по месту жительства Голунова, рассказал адвокат Дмитрий Джулай.

В отделении полиции Голунову сообщили, что он подозревается в попытке сбыта наркотиков (статья 228.1 УК РФ).

В заявлении генерального директора и главного редактора «Медузы» Галины Тимченко и Ивана Колпакова Голунов назван дотошным, честным и беспристрастным журналистом с безупречной профессиональной репутацией. Основатели издания предположили, что журналиста преследуют за его деятельность.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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