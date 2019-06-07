Корреспондента «Медузы» задержали с партией наркотиков

Москва, , 11:51 — REGNUM Специальный корреспондент сетевого издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает 7 июня Русская служба ВВС.

Журналиста задержали в районе станции метро «Цветной бульвар», оперативники нашли в его рюкзаке свертки с наркотическим веществом. Другие свертки обнаружены по месту жительства Голунова, рассказал адвокат Дмитрий Джулай.

В отделении полиции Голунову сообщили, что он подозревается в попытке сбыта наркотиков (статья 228.1 УК РФ).

В заявлении генерального директора и главного редактора «Медузы» Галины Тимченко и Ивана Колпакова Голунов назван дотошным, честным и беспристрастным журналистом с безупречной профессиональной репутацией. Основатели издания предположили, что журналиста преследуют за его деятельность.