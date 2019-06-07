Опасный манёвр: Крейсер ВМС США едва не столкнулся с российским кораблём

Москва, , 11:09 — REGNUM В Восточно-Китайском море корабль ВМС США внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю ВМФ России «Адмирал Виноградов». Как уточнили в пресс-службе Тихоокеанского флота, инцидент произошёл сегодня рано утром, 7 июня, «при движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота России и авианосной ударной группы ВМС США».

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«Кейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 метрах от корабля», — заявили российские военные.

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Опасные действия американского крейсера едва не привели к столкновению. Во избежание происшествия экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» был вынужден совершить экстренное маневрирование.

«На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий», —добавили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

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