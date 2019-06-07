Пойман беглец из тюменской колонии-поселения

Тюмень, , 11:15 — REGNUM В Вагайском районе Тюменской области поздно вечером 6 июня 2019 года был пойман заключённый, сбежавший из колонии-поселения 2 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Мужчине оставалось отбыть год из срока, к которому он был приговорён за кражу. Сейчас его скорее всего осудят за побег и его ждёт ужесточение режима отбывания наказания.

Деревня Вагай, куда добежал заключённый, находится в 300 км от областного центра. На данный момент мужчина доставлен в Тюмень для выяснения обстоятельств побега.

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