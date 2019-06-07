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В Красноярске подростки избили школьницу из-за 100 рублей

Происшествия

Видео избиения попало в интернет, обстоятельства ЧП выясняет следствие

Красноярск, 7 июня 2019, 10:49 — REGNUM  В Красноярске следствие проверяет информацию о том, что подростки избили ученицу восьмого класса. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по краю.

Информация об инциденте поступила следствию 7 июня из средств массовой информации. Сообщалось, что трое подростков избили ученицу восьмого класса красноярской гимназии и вымогали у неё деньги. Видео избиения появилось в интернете.

Причина конфликта заключается в том, что девочка, якобы, задолжала своим знакомым около 100 рублей.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в городе Бийске Алтайского края школьницы устроили травлю 15-летней девочки. Злоумышленницы заставили свою жертву пить воду из лужи. Информацию о неправомерных действиях в отношении девочки проверяет следствие.

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Подростковая преступность
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