ВСУ обстреляли окраины Горловки — СЦКК ДНР

Соледар, ДНР, , 10:52 — REGNUM Украинские силовики обстреляли окраины Горловки из 122-мм гаубиц, сообщили 7 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«С 03:40 до 04:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населённого пункта Гольмовский. Выпущено 13 снарядов калибром 122 мм», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов пострадали два дома и шесть гаражей на севере Горловки. В СЦКК добавили, что при обстреле посёлка Зайцево был повреждён ещё один дом. Без электричества остались около 3,4 тыс. жителей северных окраин Горловки.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 271 единицы боеприпасов.

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