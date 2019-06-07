С платформы в Норвегии эвакуированы более 270 рабочих

Осло, , 10:36 — REGNUM В Норвегии компания Equinor эвакуирует весь персонал с нефтедобывающей платформы, входящей в комплекс Statfjord в Северном море. Такие меры предпринимаются в связи с произошедшим ЧП. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании, инцидент произошёл сегодня, 7 июня, в 01:55 по местному времени.

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Судно снабжения PSV Sjøborg во время погрузочной операции столкнулось с платформой Statfjord A. Отмечается, что на момент ЧП добыча нефти на платформе не производилась, так как в настоящее время она находится на плановом ремонте.

Во время инцидента на платформе находилось 276 человек персонала компании. Никто из них не пострадал. Все они были доставлены вертолётами на ближайшие объекты.

Что стало причиной столкновения, пока не сообщается. Идёт оценка ущерба, причинённого самой конструкции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в Северном море загорелась нефтедобывающая платформа Snorre B, оператором которой является норвежская компания Equinor. Отмечается, что работы по добыче нефти на платформе не ведутся с марта 2019 года. Платформа была остановлена для проведения ремонтных работ. На платформе находился 121 человек. Эвакуировать их спасатели не стали, пояснив, что ситуация полностью контролируется.