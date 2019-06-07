Венедиктов рассказал о состоянии Симоньян

Москва, , 10:11 — REGNUM Главному редактору RT Маргарите Симоньян, которая была госпитализирована в одну из московских клиник, сняли капельницу, рассказал главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Симоньян сняли капельницу, — написал Венедиктов в своем телеграм-канале. — При этом, поскольку беременность 18 недель, врачи предполагают постоянное наблюдение».

Как сообщало ИА REGNUM, Симоньян была госпитализирована 6 июня после инцидента с Любовью Соболь — сотрудником так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального — на радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Симоньян, Соболь «догоняла» ее по коридорам, настойчиво требуя ответить на свои вопросы. Главред RT назвала действия Соболь «харрасментом» и отметила, что это не лучший способ вести «предвыборную кампанию».

Отметим, что Соболь пытается выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму.

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