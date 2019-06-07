Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

Омск, , 10:02 — REGNUM Жительница Омска подозревается в убийстве двухлетней дочери. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 июня в областном следственном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По данным ведомства, 6 июня в правоохранительные органы поступила информация о том, что в семье, воспитывающей двух маленьких детей, пропала младшая дочь. В результате было установлено, что к преступлению причастна 28-летняя мать девочки, злоупотребляющая спиртным. Подозреваемая задержана.

По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила. Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался. Затем сожитель омички вынес тело ребёнка из дома и спрятал. Где именно, женщина пояснить не смогла.

«В настоящее время следствием предпринимаются меры к установлению места захоронения тела ребенка, что представляет определенную сложность в связи со смертью 19 мая мужчины от алкогольной интоксикации», — говорится в сообщении областного СУ СКР.

О преступлении стало известно только 6 июня, когда подруга подозреваемой сообщила в полицию о пропаже девочки. Изначально мать отрицала свою причастность к убийству, заявляя, что девочка скончалась от действий её сожителя, однако позже она призналась в содеянном.

Известно, что семья состояла на учёте как неблагополучная. За месяц до убийства женщина с детьми переехала в квартиру к сожителю — из Кировского округа Омска в Центральный.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года пьяный житель Красноярского края убил своего трёхмесячного сына из-за плача. Злоумышленник не менее 20 раз ударил младенца неустановленным тупым твёрдым предметом по голове и телу.

Читайте также: Ударил 20 раз: в Красноярском крае будут судить отца, убившего младенца