ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 19 раз — СЦКК ДНР

Соледар, ДНР, , 10:04 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 19 раз открыли огонь по территории ДНР, выпустив в общей сложности 271 единицу боеприпасов, сообщили 7 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении боевики ВСУ выпустили 26 мин калибра 120 мм, 25 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ.

На донецком направлении украинские силовики выпустили 13 мин калибра 120 мм, девять мин калибра 82 мм, применили зенитные установки, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили восемь мин калибра 82 мм.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Доломитное, Ясиноватая, Крутая Балка, Луганское, Донецкий аэропорт, Спартак, Сигнальное, Коминтерново», — сказано в сообщении.

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Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 90 единиц боеприпасов, ранив одного мирного жителя.

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