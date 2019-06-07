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На Украине из-за непогоды обесточены почти 70 населённых пунктов

Происшествия

Коммунальщики ремонтируют повреждения

Киев, 7 июня 2019, 09:47 — REGNUM  В пяти областях Украины остаются без света 68 населённых пунктов. Об этом сообщили 7 июня в пресс-службе ГСЧС Украины.

«В ночь с 6 на 7 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 68 населенных пунктов в пяти областях», — сказано в сообщении.

Ремонтные бригады облэнерго устраняют последствия стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровской один человек погиб в результате обрушения крыши сцены рок-фестиваля Kozak FEST. Крышу сорвало сильным ветром во время грозы.

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