Украинские пограничники обнаружили крупную партию экстази в детском мопеде

Одесса, Украина, , 08:00 — REGNUM Украинские пограничники задержали иностранца, подозреваемого в контрабанде наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители предполагают, что иностранный гражданин, проживающий в Одесской области, попытался наладить канал поставки наркотиков из-за рубежа.

Во время проверки на одном из пограничных пунктов пропуска у подозреваемого изъяли 4,5 тыс. таблеток экстази, спрятанных в детском электромопеде. По предварительной оценке, стоимость партии изъятых наркотиков составляет 1,3 млн гривен или более $48 тыс.

Отметим, что пока не сообщается, где именно произошел инцидент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники СБУ ликвидировали нарколабораторию в Запорожской области, изъяв около 7 кг метадона.

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