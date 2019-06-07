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Капитан судна Viking Sigyn уже находится под следствием в Нидерландах

Происшествия

Предполагаемый виновник гибели южнокорейских туристов на Дунае не признает своей вины

Будапешт, 7 июня 2019, 07:56 — REGNUM  Арестованный в Венгрии капитан речного теплохода Viking Sigyn, 64-летний гражданин Украины, уже находится под следствием в Нидерландах, сообщила прокуратура Будапешта 6 июня. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

1 апреля этого года капитан управлял другим судном судоходной компании Viking. В районе нидерландского города Тернеузен он протаранил нефтяной танкер. Прокуратура не предоставила подробностей инцидента, но подтвердила, что в Нидерландах ведется расследование. Адвокаты арестованного не прокомментировали эту информацию.

Спустя два дня после трагедии на Дунае в Венгрии адвокаты заявили, что их клиент психологически «раздавлен», но не совершал никаких ошибок.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 29 мая теплоход Viking Sigyn задел экскурсионную лодку с 35 туристами из Южной Кореи. Судно ушло под воду за несколько секунд, спастись смогли только семеро. К вечеру 6 июня обнаружены тела 17 погибших, 11 человек числятся пропавшими без вести.

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Происшествия на воде
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