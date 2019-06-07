Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Москва, , 07:28 — REGNUM Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян проведет сутки в больнице после инцидента с юристом Любовью Соболь в офисе радиостанции «Эхо Москвы». Об этом 7 июня пишут «Известия».

Симоньян почувствовала себя плохо после встречи с Соболь перед радиоэфиром. Юрист дожидалась Симоньян у входа в редакцию «Эха» и, включив камеру, настойчиво требовала ответить на свои вопросы.

Позже главреда RT доставили в одну из столичных клиник, и врачи посоветовали ей провести сутки в больнице из-за угрозы беременности на 18-й неделе. Симоньян ожидает третьего ребенка.

В своем Twitter Симоньян назвала действия Соболь «харрасментом» и отметила, что это не лучший способ вести «предвыборную кампанию».

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