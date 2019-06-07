Леопард напал на ребенка в национальном парке в ЮАР

Претория, ЮАР, , 07:32 — REGNUM Двухлетний мальчик погиб в результате нападения леопарда в национальном парке Крюгер, расположенном на северо-востоке ЮАР. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на свои источники.

По их данным, ребенок был сыном одного из сотрудников парка. Смерть мальчика констатировали по прибытии в больницу.

Пресс-центр парка сообщил, что такие атаки — «это большая редкость». Известно, что сотрудники парка ликвидировали леопарда, чтобы устранить «потенциальную угрозу».

«Это риск, с которым мы сталкиваемся ежедневно, по мере того, как помогаем сохранять редкие виды ради нашей общей пользы», — прокомментировал смерть мальчика глава национальных парков ЮАР Фундисиле Мкетени, посоветовав родителям ребенка «молитвы и размышления».