В детских лагерях Якутии нашли более 200 нарушений пожарной безопасности

Якутск, , 05:54 — REGNUM В детских лагерях Якутии экстренно устраняют нарушения требований пожарной безопасности. В ходе их осмотра сотрудниками государственного пожарного надзора таковых было обнаружено более 200, 68% нарушений уже устранены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС республики.

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Всего в Якутии работает 661 детский лагерь для летнего отдыха. Проверки в них проводились с апреля, оценивались не только возможности эвакуации из помещения и техническая сторона, но и подготовка персонала к реагированию на возможные ситуации и проведению эвакуации отдыхающих в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Основные выявленные в ходе проверок нарушения — неисправность системы автоматической пожарной сигнализации, плохо проходимые пути эвакуации, нехватка первичных средств пожаротушения. Больше всего лагерей, где не соблюдаются противопожарные требования, находится в Томпонском, Верхневилюйском и Нюрбинском районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» якутяне указывали на нарушения требований пожарной безопасности в торговых центрах Якутска. Многие из них почти без окон и с детскими зонами, расположенными далеко от входа. Первый же рейд в ТЦ «Азия» вскрыл множество нарушений, в числе которых неисправность системы автоматического пожаротушения и несвободные пути эвакуации.