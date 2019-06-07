Пятница, 7 Июня 2019 года
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В Дубае разбился автобус, погибли 17 человек

Происшествия

У автобуса номерные знаки Омана

Дубай, ОАЭ, 7 июня 2019, 05:16 — REGNUM  Число погибших в результате аварии с автобусом в Дубае (ОАЭ) выросло до 17, сообщает городская полиция в Twitter.

Травмы получили три человека, в том числе водитель транспортного средства. Авария произошла на улице Шейха Мохаммеда бин Заеда: автобус наехал на разграничитель, а затем опрокинулся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария с автобусом, в котором ехали туристы, произошла вечером 6 июня. В транспортном средстве находился 31 пассажир, у автобуса номера Омана.

Читайте ранее в этом сюжете: Пятнадцать туристов погибли в Дубае

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Аварии пассажирского автотранспорта
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