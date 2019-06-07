Пятница, 7 Июня 2019 года
02:13:57 МСК

Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали от торнадо

Происшествия

Компания оценивает ущерб от стихийного бедствия

Батон-Руж, США, 7 июня 2019, 02:13 — REGNUM  Пять сотрудников завода нефтегазовой американской компании ExxonMobil пострадали в результате торнадо в штате Луизиана, сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

Сообщается, что утром 6 июня на завод в Луизиане обрушился торнадо. В результате происшествия пострадали пятеро сотрудников предприятия. В настоящее время компания оценивает ущерб, нанесенный заводу в результате стихийного бедствия. Ряд американских СМИ сообщил, что в завод ударяла молния, однако о торнадо информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая на два американских штата — Индиана и Огайо — обрушился торнадо. В результате стихийного бедствия пострадали не менее 130 человек. Также десятки домов остались без электроснабжения.

Читайте ранее в этом сюжете: В США от торнадо пострадали 130 жителей Индианы и Огайо

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить