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В США на полигоне погиб курсант военной академии, еще 20 получили травмы

Происшествия

Пострадали 20 курсантов и двое военнослужащих

Вашингтон, 7 июня 2019, 00:52 — REGNUM  В результате аварии бронемашины на учебном полигоне военной академии Уэст-Поинт в США погиб один курсант, еще 20 курсантов получили травмы, сообщает пресс-служба академии на своей странице в Twitter.

«Один курсант погиб, 20 курсантов и два солдата получили ранения в результате инцидента с легкобронированной машиной, произошедшего на трассе 293», — говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавших госпитализировали. В настоящее время ведется расследование произошедшего. Свои соболезнования родственником погибшего высказал и президент США Дональд Трамп, который сам в молодости являлся курсантом военной академии Уэст-Поинт:

«Печально слышать об ужасном происшествии, в котором пострадали наши замечательные курсанты Уэст-Поинта. Мы оплакиваем погибшего и молимся за пострадавших».

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Происшествия в США
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