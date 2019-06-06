Четверг, 6 Июня 2019 года
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На окраине Тбилиси загорелся большой рынок

Происшествия

Пожар пока не локализован

Тбилиси, 6 июня 2019, 23:25 — REGNUM  В столице Грузии — городе Тбилиси произошел пожар на крупном рынке Лило. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает агентство «Интерпрессньюс» со ссылкой на грузинскую Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.

Крупный рынок Лило расположен на окраине Тбилиси. На этом рынке в основном продают одежду, произведенную в Китае, Турции и ОАЭ. По предварительным данным, загорелся так называемый «китайский рынок». Площадь пожара уточняется.

На месте происшествия работают 14 пожарных бригад. Информация о пострадавших пока не поступала. Продавцы пытаются спасти свой товар от огня.

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Пожары в учреждениях торговли
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