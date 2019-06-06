В Татарии учебный самолет совершил жесткую посадку с отказавшим двигателем

Бугульма, Татария, , 23:06 — REGNUM В Татарии легкомоторный самолет CRJ 172 Cessnaсовершил жесткую вынужденную посадку. У воздушного судна отказал двигатель, сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, двигатель отказал во время полета, при посадке у самолета сломалось шасси. Судно совершало учебный полет и приземлилось в поле, на расстоянии 2 км от аэропорта Бугульма.

По данному факту Камской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Уточняется, что судном управлял курсант Санкт-Петербургского Университета гражданской авиации. Самолет взлетел с взлетно-посадочной полосы в аэропорту Бугульма, вынужденная посадка была произведена в режиме планирования, а приземлилось судно в 700 м от ограждения аэропорта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 мая в Ульяновской области потерпел крушение самодельный легкомоторный самолёт. Он упал около населенного пункта Станция Бряндино, в поле. Пилот самолета погиб.

В мае Приволжская транспортная прокуратура открыла горячую линию по вопросам нарушения законодательства, допускаемых при выполнении авиационных работ с использованием малой авиации на территории Владимирской, Кировской, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской, Самарской областей, Татарии, Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Чувашии и Удмуртии.