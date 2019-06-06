Под Липецком в результате ДТП с автобусом погибли три человека

Липецк, , 23:04 — REGNUM В Липецкой области на федеральной трассе Р-119 «Орёл — Тамбов» произошло столкновение двух легковых машин и междугороднего автобуса. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Липецкой области.

ДТП произошло в 16:45 по московскому времени на 274 километре федеральной автодороги Р-119 «Орёл Тамбов». Водитель, управлявший легковым автомобилем ВАЗ, совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении легковым автомобилем Mazda. После этого ВАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с междугородним автобусом Mercedes.

В результатет ДТП погибли водитель автомобиля ВАЗ и двое его пассажиров. В автобусе находился 21 пассажир. Двоим из них понадобилась медицинская помощь.