Четверг, 6 Июня 2019 года
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Под Липецком в результате ДТП с автобусом погибли три человека

Происшествия

Два человека получили ранения

Липецк, 6 июня 2019, 23:04 — REGNUM  В Липецкой области на федеральной трассе Р-119 «Орёл — Тамбов» произошло столкновение двух легковых машин и междугороднего автобуса. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Липецкой области.

ДТП произошло в 16:45 по московскому времени на 274 километре федеральной автодороги Р-119 «Орёл Тамбов». Водитель, управлявший легковым автомобилем ВАЗ, совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении легковым автомобилем Mazda. После этого ВАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с междугородним автобусом Mercedes.

В результатет ДТП погибли водитель автомобиля ВАЗ и двое его пассажиров. В автобусе находился 21 пассажир. Двоим из них понадобилась медицинская помощь.

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