Дубай, ОАЭ, , 21:52 — REGNUM

В Дубае произошло крупное ДТП с туристическим автобусом, в результате которого погибли пятнадцать человек, сообщает 6 июня полиция Дубая на своей странице в Twitter.

В туристическом автобусе с оманскими номерами ехал 31 пассажир. Авария произошла вечером на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Кроме пятнадцати погибших, пятеро туристов получили тяжёлые травмы.

Еще пять человек, находившихся в автобусе, получили тяжелые ранения. Всего в автобусе с оманскими номерами находился 31 пассажир.

Причины ДТП, а также национальная принадлежность погибших и пострадавших не сообщаются.