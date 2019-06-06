Компанию из Тольятти подозревают в создании финансовой пирамиды

Самара, , 20:38 — REGNUM Тольяттинский поизводственный кооператив «Фабрика Продуктов ВС» подозревается в создании преступной схемы хищения средств граждан. Как сообщает прокуратура Самарской области, в офисе организации в г. Тольятти был организован прием средств от пайщиков кооператива по договорам инвестиционного займа с обещанием выплаты от 13 до 20 процентов годовых за их использование.

«Фактически же компания функционировала по принципу финансовой пирамиды, не осуществляя какой-либо инвестиционной деятельности и выплачивая первым вкладчикам доходы за счет поступления средств от новых пайщиков», — говорится в сообщении прокуратуры.

Для придания убедительности деятельности кооператива гражданам предлагалось участие в таких программах, как «Рождественская», «Семейная», «Стабильный доход» и др.

Организаторы предприятия открыли «столы заказов» не только в ряде городов Самарской области, но и за её пределами — в городах Оренбурге, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Нижнем Тагиле, Казани, Ульяновске, распространяли рекламу в средствах массовой информации и на транспорте.

В результате с мая 2018 года по февраль 2019 года восьми местным жителям был причинен ущерб на общую сумму свыше 3 млн рублей.

Прокуратура направила материалы в следственные органы. В результате по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств).

Точная сумма ущерба и количество пострадавших граждан будет установлено следствием.