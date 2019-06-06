В Чечне проверяют сообщения о сброшенной с 12-го этажа после ДТП женщине

Грозный, , 19:55 — REGNUM В Чечне назначена проверка прокуратуры по информации, распространенной в СМИ, о падении женщины из окна 12-этажного дома, сообщили ИА REGNUM 6 июня в пресс-службе надзорного ведомства. По данным ряда средств массовой информации, женщина упала не сама, ее сбросили из окна, чтобы замести следы преступления.

Якобы труп 56-летней жительницы селения Серноводское Сунженского района республики был сброшен из окна многоквартирного дома «с целью сокрытия преступления и инсценировки самоубийства». Данный инцидент произошел 25 мая 2019 года в Заводском микрорайоне Грозного.

Проверкой установлено, что на видеозаписи, имеющейся в распоряжении следователей, видно, что «женщина сама зашла в подъезд дома, что опровергает информацию о ее гибели в результате дорожно-транспортного происшествия».

Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров взял рассмотрение этого сообщения о преступлении и проверку по нему под контроль.

Ранее в пресс-службе МВД по Чечне сообщили, что ведомство также проводило проверку по сообщениям СМИ и установило, что в этот день, 24 мая, ни в одном из районов Грозного не было дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими или смертельным исходом.

По данным МВД, «жительница села Серноводское Байсет Х., 1963 г. р., выпала из окна пожарной лестничной площадки с 12 этажа многоквартирного дома, расположенного в Октябрьском районе столицы республики».

«В материалах проверки имеются видеозаписи с камер наблюдения, свидетельствующие о том, что женщина зашла в подъезд дома, а через 10−15 минут она выпала из окна. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть женщины. В ходе осмотра судмедэкспертом также признаков насильственной смерти не обнаружено», — говорится в сообщении МВД.

Гибель женщины от падения с высоты подтверждает и заключение специалистов СКР. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, «Кавказ.Реалии» сообщил ранее, что 25 мая в районе «Минутки» в столице Чечни была сбита насмерть женщина. По версии портала, дорогим джипом неизвестной марки, который на высокой скорости сбил жительницу села Серноводское, приехавшую в столицу по делам, управляла женщина. Как рассказали изданию очевидцы, после ДТП водитель кому-то позвонила, после чего прибывшие на место люди отвезли труп сбитой женщины в один из высокоэтажных домов и сбросили с целью инсценировки несчастного случая.