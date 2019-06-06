За расправу над полицейским задержана жительница Карачаево-Черкесии

Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 18:33 — REGNUM В Карачаево-Черкесии расследуют уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Его фигурантами стали брат и сестра — жители аула Новая Теберда, сообщили ИА REGNUM 6 июня в пресс-службе МВД по региону.

Как стало известно, сотрудники отдела полиции «Карачаевский» пришли в дом подозреваемых для выяснения обстоятельств нанесения колото-резаных ран 33-летнему местному жителю. При этом мужчина стал угрожать полицейским пистолетом, а его сестра «камнем нанесла травму головы участковому уполномоченному полиции».

Страж порядка был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Один из злоумышленников скрылся с места происшествия и его сейчас ищут, а его сестра отпущена под подписку о невыезде.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Нальчике на сотрудников ДПС напали бандиты с ножами. Один из полицейских был ранен. Трое нападавших в результате отражения атаки были убиты, один ранен.

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