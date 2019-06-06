В Сербии из-за наводнений введён режим ЧС

Белград, , 18:23 — REGNUM Правительство Сербии официально объявило в стране положение стихийного бедствия из-за наводнений, последовавших за проливными дождями, сообщает 6 июня пресс-служба кабинета министров Сербии.

Ранее сильные дожди заставили ввести чрезвычайное положение и эвакуировать более 300 человек в 12 муниципалитетах, однако новая порция обильных осадков довела ситуацию на севере и западе страны до критического уровня. Сообщается о гибели одного человека.

Правительство Сербии отмечает, что введение режима ЧС представляет собой «первый шаг к участию государства в установлении ущерба от наводнений».

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