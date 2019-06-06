Вылетевший из Москвы в Бордо Airbus A320 вернулся в «Домодедово»

Москва, , 16:28 — REGNUM Пассажиров вернувшегося в аэропорт «Домодедово» рейса U6 793 Москва (Домодедово) — Бордо «Уральских авиалиний» отправят другим самолётом. Посадка на новый борт уже началась, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель аэропорта.

Ранее Airbus A320 вернулся в аэропорт вылета.

«Был возврат, сейчас замена [самолёта], информация о причинах подробно не указана. Мы видим только, что замена борта была. Пока новый самолёт не вылетел. Посадку назначили, объявили, идёт посадка на рейс», — сообщила представитель «Домодедово».

Также сотрудник аэропорта сообщил, что самолет вылетел из Москвы в 10:18, а вернулся обратно в 14:40.

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